Meteoroloji raporu: Yağışlar geri geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yarından itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisi altına gireceğini tahmin ediyor.

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MGM raporu şöyle: ”Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, güney ve iç kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması bekleniyor. Yağışların çarşamba; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı ve Batı Karadeniz’de perşembeyse; tüm yurtta yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının, tüm yurtta mevsim normalleri civarında ve yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği, çarşambadan itibaren yağış alan yerlerde azalarak mevsim normalleri civarına ve yer yer altına düşeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.”

Deprem bölgesindeyse perşembeye kadar yağış beklenmiyor. Yağışların perşembe Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş çevrelerinde, cumaysa Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Elazığ ve Malatya çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.