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Yaramazlara biraz batar!

Meta, 100’e yakın dili anlayabilen ‘hepsi bir arada’ yapay zeka çeviri modelini tanıttı

Meta, 100’e yakın dili anlayabilen, çeviri ve transkripsiyon yapabilen yapay zeka modeli ‘SeamlessM4T‘yi tanıttı.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Meta’dan yapılan açıklamaya göre SeamlessM4T, farklı dilleri konuşan insanların birbirleriyle daha etkili iletişim kurmalarına yardımcı olacak. SeamlessM4T, yaklaşık 100 dilde metinden konuşmaya, konuşmadan metne, konuşmadan konuşmaya ve metinden metne olmak üzere farklı türlerde çeviri yapabiliyor.


Meta, SeamlessM4T’nin ‘hepsi bir arada sisteminin’, hataları ve gecikmeleri azalttığını, çevirinin kalitesini artırdığını belirtti.

Meta’nın önceki yapay zeka modellerinde olduğu gibi SeamlessM4T üzerinde de araştırmacıların ve geliştiricilerin çalışma yapabileceği kaydedildi.

Meta, geçen sene 200 dili destekleyen metinden metne çeviri yapabilen yapay zeka modeli “No Language Left Behind’ı (NLLB)” piyasaya sürmüştü.

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