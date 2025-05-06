Diken

Yaramazlara biraz batar!

Met Gala'yı gölgede bırakan tören: Medya ödülleri 'Külliye'de dağıtıldı

Anadolu Basın Federasyonu’nun ’10’uncu Anadolu Medya Ödülleri’, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verildi. ‘Yılın internet haber sitesi ödülü’ nefret söylemi ve yanlış bilgi yayma liderliği de bulunan ‘yeniakit.com.tr’ye verildi.

Fotoğraflar: AA

Törende ödüllerin gerekçesi açıklanmazken, plaketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı verdi.


Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Nagehan Alçı, Ahmet Hakan ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi iktidara yakın isimlere herhangi bir ödül verilmemesi ‘dikkat çekti’.

Öte yandan ödül kazananlar ilk açıklandığında ‘yılın moderatörü’ ödülüne TV100’den Kübra Par’ın layık görüldüğü açıklanmıştı. Ancak ödül yine TV100’den Başak Şengül’e verildi.

Par hakkında bir canlı yayın sonunda yaptığı ‘el hareketi’ nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Fulya Öztürk, plaketini Erdoğan’dan aldı.

Jürinin ‘titiz çalışmaları’ sonucu verildiği belirtilen ödüller şöyle:

  • Yılın televizyonu: CNN Türk
  • Yılın dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı (TRT 1)
  • Yılın yayın yönetmeni: Hüseyin Likoğlu / Yeni Şafak gazetesi
  • Yılın internet haber sitesi: yeniakit.com.tr
  • Yılın spor hizmet ödülü: beIN Sports
  • Yılın yerel TV’si: TV Kayseri
  • Yılın TV programı: Enine Boyuna (TRT 1)
  • Yılın kültür kanalı: Vav TV
  • Yılın Ankara temsilcisi: Ahmet Ergen (NTV)
  • Yılın Ankara gazete temsilcisi: Kadir Yıldız (Türkgün)
  • Yılın spor programı: Kontra / Haber Global
  • Yılın radyosu ve programcısı: Talha Bora Öğe (Radyo 7)
  • Yılın kadın haber spikeri: Zehra Küçükdalak (NTV)
  • Yılın erkek haber spikeri: Kaan Yakuphan (24 TV)
  • Yılın moderatörü: Başak Şengül (TV100)
  • Yılın köşe yazarı: Yücel Koç (Türkiye gazetesi)
  • Yılın çıkış yapan spor kanalı: HT Spor
  • Yılın muhabiri: Fulya Öztürk (CNN Türk)
  • Jüri özel ödülü: Nizar Sadawi (TRT World)

Met Gala 2025: Kim ne giydi?

Erdoğan sokak söyleşilerinden rahatsız: Sokaklarda terör estiriyorlar


SON HABERLER

Rapçi 'Lvbel C5' tutuklandı

‘Lvbel C5’ adıyla bilinen rapçi Süleyman Burak Bodur ‘uyuşturucu madde kullanımını özendirme’ suçlamasıyla tutuklandı.