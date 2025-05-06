Met Gala'yı gölgede bırakan tören: Medya ödülleri 'Külliye'de dağıtıldı

Anadolu Basın Federasyonu’nun ’10’uncu Anadolu Medya Ödülleri’, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde verildi. ‘Yılın internet haber sitesi ödülü’ nefret söylemi ve yanlış bilgi yayma liderliği de bulunan ‘yeniakit.com.tr’ye verildi.

Fotoğraflar: AA

Törende ödüllerin gerekçesi açıklanmazken, plaketleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı verdi.

Cem Küçük, Abdulkadir Selvi, Nagehan Alçı, Ahmet Hakan ve Rasim Ozan Kütahyalı gibi iktidara yakın isimlere herhangi bir ödül verilmemesi ‘dikkat çekti’.

Öte yandan ödül kazananlar ilk açıklandığında ‘yılın moderatörü’ ödülüne TV100’den Kübra Par’ın layık görüldüğü açıklanmıştı. Ancak ödül yine TV100’den Başak Şengül’e verildi.

Par hakkında bir canlı yayın sonunda yaptığı ‘el hareketi’ nedeniyle inceleme başlatılmıştı.

Fulya Öztürk, plaketini Erdoğan’dan aldı.

Jürinin ‘titiz çalışmaları’ sonucu verildiği belirtilen ödüller şöyle:

Yılın televizyonu: CNN Türk

Yılın dizisi: Mehmet Fetihler Sultanı (TRT 1)

Yılın yayın yönetmeni: Hüseyin Likoğlu / Yeni Şafak gazetesi

Yılın internet haber sitesi: yeniakit.com.tr

Yılın spor hizmet ödülü: beIN Sports

Yılın yerel TV’si: TV Kayseri

Yılın TV programı: Enine Boyuna (TRT 1)

Yılın kültür kanalı: Vav TV

Yılın Ankara temsilcisi: Ahmet Ergen (NTV)

Yılın Ankara gazete temsilcisi: Kadir Yıldız (Türkgün)

Yılın spor programı: Kontra / Haber Global

Yılın radyosu ve programcısı: Talha Bora Öğe (Radyo 7)

Yılın kadın haber spikeri: Zehra Küçükdalak (NTV)

Yılın erkek haber spikeri: Kaan Yakuphan (24 TV)

Yılın moderatörü: Başak Şengül (TV100)

Yılın köşe yazarı: Yücel Koç (Türkiye gazetesi)

Yılın çıkış yapan spor kanalı: HT Spor

Yılın muhabiri: Fulya Öztürk (CNN Türk)

Jüri özel ödülü: Nizar Sadawi (TRT World)

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle bu yıl 10’uncusunu düzenlediğimiz Anadolu Medya Ödülleri programımıza, ulusal ve yerel medyanın kıymetli temsilcileri katıldı. Katılımlarıyla bizleri onurlandıran Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm misafirlerimize teşekkür… pic.twitter.com/yG58qsh2by — Sinan Burhan (@snnburhan) May 6, 2025



