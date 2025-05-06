Erdoğan sokak söyleşilerinden rahatsız: Sokaklarda terör estiriyorlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Özellikle ‘sokak röportajı’ adı altında sokaklarda adeta terör estirilmektedir. Öyle ki mikrofonu kapan millete hakaret etme cüretini kendinde buluyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan. Fotoğraf: AA

Türkiye son olarak basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında sondan 21’inciliğe düşmüştü. Cumhurbaşkanı ise 10’uncu Anadolu Medya Ödül Töreni’ndeki konuşmasında ise Türkiye’nin 2002 öncesine göre ‘daha özgür, daha zengin, çok daha serbest bir medya ekosistemine sahip olduğunu’ öne sürdü.

Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

* 23 yılda gerçekleştirdiğimiz sessiz devrimler neticesinde, ülkemizdeki medya ekosisteminin zenginleşmesinden memnunuz. Bunun korunması ve güçlendirilmesi gerekiyor.

* Bizim itirazımız, basın özgürlüğünün suistimal edilmesinedir. Basın özgürlüğü öne sürülerek yapılan haysiyet cellatlıklarının, yalan haberin, dezenformasyonun, Batı dahil dünyanın hiçbir demokratik ülkesinde bu kadar sorumsuzca yapılması mümkün değil. El ele verip bunu değiştirmek, medya ekosisteminin kalitesini artırmak mecburiyetindeyiz. Diğer türlü hem sosyal barışımız, hem demokrasimiz hem de basınımızın itibarı yara almaya devam edecektir.

* Eski imtiyazlı statülerini kaybedenler itiraz edecek ama kim ne derse desin, Türkiye bugün 2002 öncesine göre daha özgür, daha zengin, çok daha serbest bir medya ekosistemine sahip.”

*Türk medyasındaki artan çeşitlilik ve renkliliğin vesayetçilerin gölgesine sığınarak güya gazetecilik yapanları rahatsız ettiğinin elbette farkındayız.

*Son 40-50 günde yaşananlar, ellerine fırsat geçtiğinde bunların nasıl bir faşist rüzgar estireceklerini bir kez daha göstermiştir. Onlara bugün şu atasözümüzü tekrar hatırlatmak isterim: “Eskiye rağbet olsaydı bitpazarına nur yağardı.” Kimse kusura bakmasın. Yeni Türkiye’de artık eskiye rağbet kalmamıştır. Vesayetçilere manşetlerde selam çakılan günler bitti.

*Özellikle yabancı güçlerin operasyon aygıtı olarak toplum mühendisliğine heveslenen medyaya, ne saygı duyarız ne müsamaha gösteririz.

*Anadolu medyasının sesi gür çıktığı müddetçe, inşallah demokrasimiz de serpilecek, sağlam temeller üzerinde yükselmeye devam edecektir.

*Dünyanın, ülkemizdeki muhalefetin şikayet makamı gördüğü yabancı basın kuruluşlarının gözleri önünde Filistinli gazeteciler canice katledilmeye devam ediyor.