Met Gala’ya giden Paris Hilton’un aracının önünü kestiler

New York’ta bir grup çevre dostu protestocu, moda dünyasının en büyük organizasyonlarından Met Gala’ya giden ABD’li model Paris Hilton’un aracının önünü keserek yolu kapatma eylemi gerçekleştirdi.

Fotoğraflar: AA

‘Zenginlere vergi’, ‘İklimi katletmeyi durdur’ şeklinde sloganlar atarak, lüks içinde yaşayanlardan alınan vergilerin artırılması talebinde bulunan eylemciler, Met Gala’ya giderken kullanılan Madison Caddesi’ni kapattı.

Yolu kapatılan Hilton’un aracı, geri geri giderek yolunu değiştirmek zorunda kalırken, protestocular polis tarafından gözaltına alındı.

Değişim New York Toplulukları isimli organizasyon Twitter’dan yaptığı paylaşımda, 15 çevrecinin gözaltında olduğunu bildirdi:

“15 iklim aktivisti, Met Gala’ya giden ünlüler yolu olan Madison Caddesi’ni kapattıkları için gözaltına alındı. Bilet bedeli 50 bin ABD doları olan Met Gala, sıradan insanların iki yakasını bir araya getirmek için mücadele ettiği ve gezegenin yandığı bir zamanda büyük bir savurganlık gösterisi.”

New York’ta her yıl mayıs ayının ilk pazartesi gecesi düzenlenen ve ‘modanın en büyük partisi’ kabul edilen Met Gala etkinliğine, sanat ve iş dünyasından ünlü isimler katılarak bağışta bulunuyor.