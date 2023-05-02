Met Gala 2023: Karl Lagerfeld’e ‘siyah beyaz’ selam

ABD’nin New York şehrindeki Metropolitan Müzesi’nde düzenlenen moda dünyasının en büyük gecelerinden Met Gala’ya bu yıl ünlüler, efsane tasarımcı Karl Lagerfeld’i hatırlatan kostümlerle katıldı.

Her yıl mayıs ayının ilk pazartesi gecesi düzenlenen ve ‘modanın en büyük partisi’ kabul edilen Met Gala için bir ‘kıyafet kodu‘ belirleniyor.

Met Gala bu yıl, 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e saygı duruşu teması ile gerçekleşti.

Chanel ve Fendi gibi moda devlerinin zirvesinde yer alan Lagerfeld, siyah beyaz renklere olan takıntısıyla biliniyordu.

ASAP Rocky ve Rihanna (New York Times)

Metropolitan Sanat Müzesi’ndeki 400 ünlü davetlinin birçoğu Lagerfeld gibi siyah beyaz ağırlıkta kostümleri tercih etti.

Cara Delevingne Jared Leto

Lagerfeld’in kedisi Choupette de unutulmadı. Ünlü aktör Jared Leto, Choupette kostümü içinde geceye katıldı.

Jared Leto

Müzik, sahne, sinema ve spor dünyasından ünlülerin katıldığı gecenin biletleri 50 bin dolardan satıldı. Masa kapatmak istendiğinde ise fiyat 300 bin dolara çıktı.

Kim Kardashian Kendall Jenner

Galada Metropolitan Museum of Art’ın Kostüm Enstitüsü için milyonlarca dolar gelir elde edildi.

Jennifer Lopez Alton Mason