Met Gala 2023’ün teması açıklandı

Moda dünyasının en büyük organizasyonlarından Met Gala, 2019’da ölen tasarımcı Karl Lagerfeld’i ‘modaya bıraktığı miras’la anacak.

Gözlerini siyah gözlüklerinin arkasına saklayan tasarımcının (solda) az sayıdaki fotoğrafından biri. Ölümünden sonra yapılan ilk defilede modeller (sağda) Fotoğraflar: Reuters

Her sene belli bir temaya odaklanan Met Gala’nın direktörlerinden Max Hollein, 1 Mayıs 2023’teki gala gecesinin 85 yaşında pankreas kanserinden ölen Alman tasarımcı Karl Lagerfeld’e ithaf edileceğini açıkladı.

Her yıl Mayıs ayının ilk pazartesi gecesi New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nde düzenlenen Met Gala’ya paralel düzenlenecek ‘Karl Lagerfeld: A Line of Beauty’ adlı sergide, tasarımcının eskizleri, 150 ikonik tasarımı ve neredeyse 70 yıllık kariyerinden detaylar yer alacak.

Sergi 5 Mayıs – 16 Temmuz tarihleri ​​arasında açık olacak.