Kürk yasaklatanından kabus garantilisine Met Gala’da öne çıkan beş kostüm

Geçen yıl pandemi nedeniyle ertelenen modanın en önemli gecesi Met Gala bütün ihtişamıyla geri döndü.

ABD’nin New York kentindeki Metropolitan Müzesi Kostüm Enstitüsü için bağış toplamak amacıyla her yıl düzenlenen gala için modanın oscarları veya olimpiyatları tanımlaması yapmak mümkün.

Enstitünün yıllık sergisinin açılışında düzenlenen galada ünlüler bir tür ‘en çok bana bakın‘ yarışı düzenliyor.

Gecenin öne çıkan kostümleri şöyle:

1. Mesaj kaygılı

Fotoğraflar: Reuters

En genç kadın kongre üyesi unvanıyla tarihe geçen Alexandria Ocasio-Cortez ilk bakışta sıradan görünen beyaz bir elbisyle geceye katıldı. Smokin esintili straples elbisesinin ‘derdi‘ Cortez arkasını dönünce anlaşıldı. Elbisenin sırtında kan kırmızısı bir renkte “Zenginlerden vergi alın” yazıyordu.

Elbisenin tasarımı ‘ekonomik adaletin‘ savunucusu olduğunu belirten Aurora James’e ait.

Ancak Cortez’in bu mesajı vermek için etkinlik seçimi sorgulanabilir. Belki de bilet fiyatının 35 bin dolar olduğu etkinliği seçmemeliydi.

2. Kürk şartı

Son dönemin en yetenekli genç müzisyenlerinden Billie Eilish genelde kırmızı halıda bol monogramlı Louis Vuitton tercihleriyle, Chanel ya da Burberry tasarımlarla beliriyordu. Belki yaşının da etkisiyle daha çok sokak stiline yakın kıyafetler giyen müzisyen yeşil saçlarını sarıya dönüştürmesiyle değişimin sinyalini vermişti.

Met Gala’da da yeni, gösterişli, klasik ihtişama göz kırpan Eilish vardı. Kabarık Oscar de la Renta elbiseyle alışılagelmiş tarzının dışına çıktı.

Ancak bunun için bir şartı vardı: Modaevi kürk kullanımını bırakacaktı. Vegan bir hayvan hakları aktivisti olan Eilish bu bilgiden sonra şeftali rengi elbisesiyle daha da güzel görünmüyor mu?

3. Aynı babası!

ABD’li şarkıcı Frank Ocean’ın kosütümün bir parçası olan yeşil suratlı robot bebek gecenin en çok konuşulan ayrıntılarından oldu.

Twitter kullancıları Ocean’ın ünlü animason filmi karakteri Shrek’in bebeğiye katıldığı yorumunu yaptı.

Şarkıcının saç rengiyle uyumlu yeşil bebeğinin kameralara poz verirken kafasını oynattığı anlar biraz ürkütücüydü.

Frank Ocean took a robotic baby to the Met Gala as an accessory that complements his hair color. I have no choice, but to love it. pic.twitter.com/ySLooh1iUy — Dedee 🥀 (@thoughtfulbae) September 14, 2021

4. Bilin bakalım kim

Kim Kardashian kelimenin tam anlamıyla baştan aşağı siyahalra büründüğü kostümüyle yine ilgli çekmeyi başardı. Yüzünün bile tamamen siyah bir kumaşla kaplı olduğu Balenciaga tasarımı kostümüyle gece rüyalara giren ‘karabasan‘ı andırıyordu.

Sosyal medya kullanıcıları Kardashian’ı Harry Potter serisinden ruh emici dementor’lara benzetti.

Şimdiden birçok meme’e konu olan Kardashian’ın görüntüsü daha çok şaka kaldırır gibi görünüyor.

me and my anxiety when i go out #MetGala #MetGala2021 pic.twitter.com/nqP8JQ2Fc3 — kristen🍍 (@kristen_siebs) September 14, 2021 Bir Twitter kullanıcısı fotoğrafı “Ben ve anksiyetem dışarı çıkıyoruz” notuyla paylaştı.

5. Üçü bir arada

İnsan kanı içeren Nike ayakkabıları, yeni albümünün duyurusunu hamilelik pozlarıyla yapması… Rapçi Lil Nas X dikkatlerini üzerine çekmeyi seviyor. Met Gala’da da bunu tam üç kostüm giyerek kanıtladı.

Altın rengi dev bir pelerinle giriş yapan müzisyen daha sonra altın zırhıyla kaldı. Bu aşamada Star Wars’taki C-3PO karakterine benzetilmesi kaçınılmazdı. Ardından bu kostümün de altından taş işlemeli bir tulum çıktı.