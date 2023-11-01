Messi: Ballon d’Or’ların sahibi, ‘yüzüklerin efendisi’

Arjantinli futbolcu Lionel Messi’ye, her biri bu yıl sekizincisini kazandığı Altın Top’u (Ballon d’Or) simgeleyen sekiz yüzük hediye edildi.

Fotoğraflar: Adidas

France Football dergisi tarafından 1956’dan beri dağıtılan ödül, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle Ballon d’Or, sekizinci kez Messi’ye verilmişti. Oylamada Norveçli Erling Haaland ikincinci, Fransız Kylian Mbappe üçüncü sırayı almıştı.

Her yüzükte farklı ayrıntı

Adidas, sekizinci kez dünyanın en iyi futbolcusu seçilmesi üzerine Messi’ye sekiz yüzük hediye etti. Her yüzükte Messi’nin Ballon d’Or’u kazandığı yıllardaki başarılarına ilişkin ayrıntılar yer aldı.