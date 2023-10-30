Ballon d’Or ödülünü Messi kazandı

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.

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France Football dergisi tarafından 1956’dan beri dağıtılan ödül, Fransa’nın başkenti Paris’teki Chatelet Tiyatrosu’nda düzenlenen törenle sahibini buldu. Törenin sunuculuklarını, Sandy Heribert ve bir dönem Galatasaray forması giyen eski futbolcu Didier Drogba üstlendi.

Katar’ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası’nda Arjantin Milli Takımı’yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde sekizinci kez bu ödülün sahibi oldu.

Oylamada Norveçli Erling Haaland ikincinci, Fransız Kylian Mbappe üçüncü sırayı aldı.

Kylian Mbappe.

En iyi kadın futbolcu ödülüne, İspanya Milli Takımı ve Barcelona’nın yıldızı Aitana Bonmati layık görüldü.

Haaland yılın forveti seçildi

Yılın forvetine verilen Gerd Müller ödülünün sahibi, Manchester City’de gösterdiği performansla Erling Haaland oldu.

Erling Haaland.

Geçen sezon öncesinde Borussia Dortmund’dan İngiliz ekibine gelen Haaland, takımının Premier Lig, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi’ni kazanarak yaptığı üçlemede önemli rol oynadı. 23 yaşındaki futbolcu tüm kulvarlarda çıktığı 53 maçta 52 gol attı.

Bellingham’a ödül

Sezonun en iyi 21 yaş altı oyuncusuna verilen Kopa Kupası’nı, Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham, yılın en iyi kalecisine verilen Lev Yaşin ödülünüyse Aston Villa’nın Arjantinli file bekçisi Emiliano Martinez kazandı.