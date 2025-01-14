Merve Dizdar: 38 yaşımda şövalye ilan edildim

Oyuncu Merve Dizdar, Fransa’da edebiyat ve sanat nişanı alacağını duyurdu.

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Dizdar, 76’ncı Cannes Film Festivali’nde Nuri Bilge Ceylan’ın yönettiği Kuru Otlar Üstüne filmindeki rolüyle en iyi kadın oyuncu ödülü kazanmıştı.

Gazete Oksijen‘den Gülay Avşar’a konuşan Dizdar şunları söyledi:

“Daha ne olabilir ki diye düşünürken, hayatta tamam ya dememek gerekiyor. Fransa’dan 28 Ocak’ta edebiyat ve sanat nişanı alıyorum. 38 yaşımda şövalye ilan edildim.

Bu nişanı Ajda Pekkan ve Nuri Bilge Ceylan da almış. Kendi içinde mertebelere ayrılıyor ve şövalye olmuşum.”