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Mersin’de IŞİD operasyonu: Sekiz gözaltı

Mersin’de IŞİD’e yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda sekiz şüpheli gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, IŞİD mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.


Bu kapsamda, örgütün istihbarat ve lojistik yapılanmasında yer aldıkları, silahlı faaliyette bulundukları, yasa dışı yollarla ülkeye girdikleri iddia edilen sekiz zanlının kimliği tespit edildi.

Akdeniz ve Mezitli ilçelerindeki belirlenen adreslere özel harekat polislerinin desteğiyle şafak vakti düzenlenen operasyonda şüpheliler A.S, M.A, A.A, O.A, S.M, A.K.İ, A.A.K. ve O.A.A. yakalandı.

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