Merriam-Webster Sözlüğü de ‘aşı’yı yılın kelimesi olarak belirledi

İngilizce’nin en bilinen kaynaklarından Merriam-Webster Sözlüğü, ‘aşı’yı yılın kelimesi olarak belirledi.

Britanya’da yayımlanan Oxford İngilizce Sözlüğü de 2021’in kelimesinin ‘vax’ (aşı) olduğunu açıklamıştı.

AA’nın haberine göre ABD’de en çok kullanılan sözlüklerden Merriam-Webster’ın genel yayın yönetmeni Peter Sokolowski, aşı kelimesinin yıl içinde aranma oranının yüksek olduğunu söyledi.

Aşı kelimesinin bilinen ilk kullanımının 1882’ye dayandığına dikkati çeken Sokolowski, konuyla ilgili referansların çiçek hastalığının tedavisi için sığır çiçeğinin kabartılarındaki irinin alınıp insanların deri altına uygulandığı daha önceki tarihlere ait olduğunu söyledi.

Merriam-Webster’in internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 2020’de hayatları altüst eden Covid-19 salgını için ümit verici bir tıbbi çözüm olan aşının aynı zamanda siyasi tartışmalara da konu ve anlaşmazlıkların kaynağı olduğuna dikkat çekildi.

Aşının dünyanın merkezinde olduğu belirtilen açıklamada, ABD’deki ilk Covid-19 aşısının uygulandığı Aralık 2020’den sonra yapılan ‘aşı’ kelimseiyle yapılan aramalarda, geçen yıla kıyasla yüzde 601 artış görüldüğü kaydedildi. 2019’a oranla aşı kelimesinin yüzde 1048 daha fazla aratıldığı vurgulandı.

Merriam-Webster Sözlüğü, ‘salgın-(pandemic)’ kelimesini 2020 yılının kelimesi ilan etmişti.