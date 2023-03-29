Merkez Bankası’ndan bankalara yastık altı kolaylığı

Merkez Bankası (MB), yastık altı fiziki döviz ve altının bankaların mevduatları içinde Türk Lirası oranı hesaplarında dikkate alınmamasına karar verdi.

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Bankalar Merkez Bankası tarafından belirlenen TL mevduat oranını yakalayamamaları halinde ek maliyetlerle karşı karşıya kalıyor.

Bu düzenlemeyle bankalara gelen yeni fiziki döviz veya altın nedeniyle TL mevduat oranının düşmesinin kısmen önüne geçilecek.

Reuters’a konuşan bankacıların aktardığına göre Merkez Bankası tarafından bankalara gönderilen talimatta, şunlar dendi: “Deprem felaketi sonrası bankalara yönelen yastık altındaki yabancı para cinsinden birikimlerin ekonomiye kazandırılmasının hızlandırılmasını sağlamak amacıyla bankaya dışardan gelen efektif ve fiziki altın girişi sonrası açılan yabancı para cinsinden mevduat/katılım fonlarının 28 Mart 2023 tarihinden itibaren Türk Lirası payı hesaplamasında dikkate alınmamasına karar verilmiştir.”

Vatandaşın hesabı da dikkate alınacak

Merkez Bankası tarafından kurulan düzene göre bankaların verdikleri kredi ve aldıkları mevduat tutarlarına göre Hazine tahvili, diğer bir deyişle menkul kıymet tutmaları gerekiyor.

Menkul kıymet tesis oranı mevduat için yüzde 10 seviyesinde ancak bu oranda TL payının yüksek olduğu bankalar için düşürülürken, TL payının düşük olduğu bankalar için yükseltiliyor.

Talimata göre buna ek olarak krediler için belirlenecek menkul kıymet tesisine esas tutarın belirlenmesinde, tüzel kişilerin yanı sıra gerçek kişilerin dönüşüm hesapları da dikkate alınacak.