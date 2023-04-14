Merkez Bankası rezervleri üç haftada 7 milyar dolar eridi

Merkez Bankası’nın net rezervleri üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken, swap hariç net rezervi eksi 47 milyar dolar, brüt rezervi de 121 milyar dolar oldu.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

MB’nin Haftalık Para ve Banka İstatistikleri’ne göre 7 Nisan’da brüt döviz rezervleri, 1 milyar 756 milyon dolar azalışla 68 milyar 491 milyon dolara indi.

Net rezervler üçüncü haftada da gerilemeyi sürdürdü. Üç haftada rezervlerdeki düşüş 7 milyar dolara ulaşırken swap hariç net rezervi eksi 47 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri ise 436 milyon dolar artarak 52 milyar 176 milyon dolardan 52 milyar 612 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası’nın brüt rezervleri, 7 Nisan haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 320 milyon dolar azalışla 121 milyar 103 milyon dolara indi.