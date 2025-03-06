Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası (MB), toplam rezervleri, 28 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 578 milyon dolar azalarak 165 milyar 417 milyon dolara geriledi.

Fotoğraf: AA

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 28 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 941 milyon dolar düşüşle 94 milyar 757 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleri, 21 Şubat’ta 97 milyar 698 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 638 milyon dolar azalarak 72 milyar 297 milyon dolardan 70 milyar 659 milyon dolara düştü.