Merkez Bankası faizi düşürdü

Merkez Bankası (MB), politika faizini 250 baz puan indirdi. Böylece faiz yüzde 42,5 oldu.

Fotoğraf: Merkez Bankası

28 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 4 bin 150 baz puan artışa giden MB, nisandan aralığa kadar sekiz ay boyunca politika faizini sabit tutmuştu.

MB, politika faizini ocakta 250 baz puan indirmiş, faiz yüzde 45 olmuştu.

Bloomberg HT’nin MB’nin marttaki faiz kararı anketinde medyan beklenti 250 baz puan indirimle faizin 42,5’e inmesi yönünde olmuştu. 25 kurumun katıldığı ankette katılımcıların 2025 sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 35, en düşük beklenti yüzde 25.

MB, piyasaların beklentileri doğrultusunda faizi indirdi. Böylece faiz 42,5 oldu.