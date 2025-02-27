Merkez Bankası rezervleri azaldı

Merkez Bankası (MB), toplam rezervleri, 21 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 157 milyon dolar azalarak 169 milyar 995 milyon dolara geriledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 21 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 979 milyon dolar düşerek 97 milyar 698 milyon dolara indi.

Brüt döviz rezervleriyse 14 Şubat’ta 100 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleri de 178 milyon dolar azalışla 72 milyar 475 milyon dolardan 72 milyar 297 milyon dolara geriledi.