Merkez Bankası anketi: Yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi

Merkez Bankası (MB) anketinde yıl sonu enflasyon ve dolar beklentisi yükseldi.
MB, nisana ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi’ni açıkladı.
Ankette yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,04’ten yüzde 29,98’e yükseldi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 24,55’ten yüzde 25,56’ya çıktı.
Yıl sonu dolar tahmini 42,79’dan 43,60 liraya yükseldi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisiyse 44,42 TL’den 45,85 TL’ye çıktı.
Katılımcıların ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi yüzde 42,33’ten yüzde 46’ya yükseldi. Politika faizi beklentisiyse yüzde 42,5’ta kaldı.