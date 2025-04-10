Merkez Bankası rezervleri 2,2 milyar dolar daha geriledi

Merkez Bankası (MB) rezervleri 29 Mart ile 4 Nisan arasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 250 milyon dolar daha azalarak 154 milyar 261 milyon dolara geriledi.

Fotoğraf: AA

MB rezervleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltıların başladığı 19 Mart’ta liranın ani değer kaybına karşılık piyasaya döviz sürülmesiyle gerilemeye başlamıştı.

MB 14 Mart ile 28 Mart arasındaki gerilemeyi 14,6 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bankacılara göre ise sadece 19 Mart ile 26 Mart arasındaki gerileme en az 27 milyar dolar.

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 4 Nisan itibarıyla MB brüt döviz rezervleri 2 milyar 771 milyon dolar azalarak 77 milyar 838 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mart’ta 80 milyar 609 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleriyse 520 milyon dolar artışla 75 milyar 902 milyon dolardan 76 milyar 422 milyon dolara yükseldi.



