Merkez Bankası rezervleri bir haftada 6,5 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası (MB) toplam rezervleri, 21 ile 28 Mart arasında bir önceki haftaya göre 6 milyar 603 milyon dolar azalarak 156 milyar 511 milyon dolara geriledi.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB rezervleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalar kapsamında gözaltıların başladığı 19 Mart’ta liranın ani değer kaybına karşılık piyasaya döviz sürülmesiyle gerilemeye başlamıştı. MB 14 Mart ile 21 Mart arasındaki gerilemeyi 8 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bankacılara göre ise sadece 19 Mart ile 26 Mart arasındaki gerileme en az 27 milyar dolar.

MB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre 28 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 7 milyar 719 milyon dolar azalarak 80 milyar 609 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 21 Mart’ta 88 milyar 328 milyon dolar seviyesindeydi.

Bu dönemde altın rezervleriyse 1 milyar 117 milyon dolar artarak 74 milyar 785 milyon dolardan 75 milyar 902 milyon dolara yükseldi.