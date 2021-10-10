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Yaramazlara biraz batar!

Merdan Yanardağ: Kılıçdaroğlu’nun uyarısını ciddiye almak gerekiyor

Hafta biterken Kemal Kılıçdaroğlu normal şartlar altında kamuoyunu sarsması gereken çok çarpıcı bir açıklama yaptı. Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sürecinde gerilimi yükseltmek isteyeceğini belirten CHP Lideri, AKP’li Cumhurbaşkanı’nın “Dur bakalım daha başınıza neler gelecek” ifadesini hatırlatarak “Siyasi cinayet kaygım var, açıkça tehdit ediyor” dedi. İlk duyduğumda bu sözlere inanamadım, acaba bir ironi mi yapıyor diye baktım. Hayır, değildi. CHP Genel Başkanı ciddiydi. Toplumu ve bütün ilgili çevreleri uyarıyordu. Bu uyarıyı ciddiye almak gerekiyor.

Merdan Yanardağ’ın yazısı


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