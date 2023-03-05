Merdan Yanardağ: İttifak engelden kurtulmuş görünüyor

Şimdi atılması gereken ilk adım, Millet İttifakı’nı sola açmak ya da sola çekmektir.

İYİ Parti, Millet İttifakı’nın HDP ve Emek-Özgürlük Bloku ile ilişki kurmasının önündeki en büyük engeldi. İttifak bu engelden kurtulmuş görünüyor.

Aynı şey Sosyalist Güç Birliği (SGB) ve diğer sosyalist partiler ve gruplarla ilişkiler bakımından da geçerlidir. Kılıçdaroğlu’nun bu hafta sonu TİP ve Sol Parti yönetimleriyle görüşmesi anlamlı bir ilk temas olarak değerlendirilebilir.

Bu ilişkiyi geliştirmek, Türkiye’nin önündeki seçeneği, düşük yoğunluklu bir restorasyon yönetiminden, devrimci ve demokratik bir cumhuriyete doğru çekmek için gereklidir.

Merdan Yanardağ’ın yazısı