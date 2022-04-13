Menemen Belediyesi’ne yönelik ‘zimmet’ davası: Bilirkişi raporu beklenecek

İzmir Menemen Belediyesi’ne yönelik ‘zimmet ve irtikap’ operasyonu sonrası, eski başkan Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılandığı davada yeni bilirkişi raporu istendi.

Menemen Belediyesi’nde ‘zimmet ve irtikap’ suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım 2020’de İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve 9’u tutuklu 25 kişi hakkında ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme’ ve ‘zimmet’ gibi suçlardan dava açılmıştı. Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

AA’nın haberine göre Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada, tanık M.S.Y. olay tarihinde AKP Menemen İlçe Başkanı olduğunu belirterek, “İlçede birçok kişiden Menemen Belediyesi’yle ilgili ihbar bildirildi. İhbarları hukukçularımızla değerlendirip suç duyurusunda bulunduk. Görgüye dayalı bilgim yoktur” dedi.

Serdar Aksoy’un avukatı dosyadaki bilirkişi raporunu kabul etmediklerini belirtti.

Mahkeme heyeti, ikisi Sayıştay üyesi olmak üzere üç kişiden oluşan bilirkişi heyetinden ‘zimmet’ suçunun oluşup oluşmadığına dair rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.