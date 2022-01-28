‘Zimmet’ten yargılanan eski Menemen belediye başkanı Aksoy’un adli kontrolü kaldırıldı

İzmir’deki Menemen Belediyesi’ne ‘zimmet ve irtikap’ operasyonunda hakkında dava açılan eski belediye başkanı Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu 25 kişinin yargılanmasına devam edildi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verdi.

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Karşıyaka 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya sanık Serdar Aksoy, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Tanıkların dinlenildiği duruşmada tüm sanıkların adli kontrollerinin kaldırılmasına karar verildi.

Duruşma 13 Nisan’a ertelendi.

Duruşma sonrası konuşan Aksoy ‘duruşmada güzel bir sonuç aldıklarını, artık her şeyin ortaya çıktığını’ savundu.

Aksoy, şunları kaydetti: “Adli kontrol kaldırıldı, göreve iade edilmemiz konusunda engeldi. Adli kontrolün kaldırılmasıyla birlikte artık göreve iademiz konusunda hiçbir sıkıntı kalmadı. Sayılı gün sonra görevimizin başına gümbür gümbür geçeceğiz. Bize destek verenlere çok teşekkür ederim. Bu davanın ne olup olmadığını herkes görmüştür.”

Ne olmuştu?

Menemen Belediyesi’nde ‘zimmet ve irtikap’ soruşturmasında 20 Kasım’da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmış ve dokuzu tutuklu toplam 25 kişi hakkında ‘kamu görevlisinin suçu bildirmemesi’, ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme, suçu bildirmeme’ ve ‘zimmet’ gibi suçlardan dava açılmıştı.

Tutuklu sanıkların ilk celsede adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.