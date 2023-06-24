Memduh Bayraktaroğlu: Türkiye’yi 20 yıldır yöneten siyasi kafa üretmeyi unuttu

Çalışma, Sanayi ve Milli Eğitim eski bakanlarımızdan Ali Naili Erdem’le her sohbet edişimde… Türkiye’nin bilhassa son 10 yıldır neden gelişemediğini… Ekonomisinin büyümek yerine: Niçin küçüldüğünü çok daha iyi anlıyorum… Çünkü… Türkiye’yi 20 yıldır yöneten siyasi kafa: Üretmeyi unuttu…

2002 ve daha öncesinde temeli atılan sanayi yatırımlarından: Üretim faaliyetine geçen sanayi kuruluşu yok gibi… Hatta… O devasa kurumların dışında üretimi arttırıcı yeni yatırımlar yapıldığını: Hatırlamıyorum… Oysa… AKP iktidarından önce devlette devamlılık esastı… Hangi siyasi parti iktidarı bir temel atmış olursa olsun… Ardından gelen hükümetler bayrak yarışı yapar gibi o yatırımı tamamlar… İstihdamla birlikte üretim başlardı…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı