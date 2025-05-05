Memduh Bayraktaroğlu: Şiddet kullanarak iktidar olmak isteyenleri de Allah kahretsin…

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Kutuplaşmanın toplumu getirdiği süreç çok tehlikeli bir hal aldı…

Önceki gün, muhalefetteki İYİ Parti milletvekillerinden ve Alparslan Türkeş’in kızı Ayyüce Türkeş’in şoförü ve koruması, yumruklu saldırıya uğramıştı…

Dün de Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreni çıkışında CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yumruklandı…

Şiddetle iktidarda kalmak isteyenleri de şiddet kullanarak iktidar olmak isteyenleri de Allah kahretsin…

Giderek kutuplaşıyoruz… Kutuplaştıkça, sosyal ve siyasi atmosfer, halkımızı yalnızca, benzer düşünenlerle ilişki kurmaya itiyor… Sadece seçmen yaşına gelmiş olanlar değil…

Çocuklar ve ille de ergenlik yaşayanlar bile aralarında kutuplaşıyor…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı