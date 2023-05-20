Memduh Bayraktaroğlu: MHP’nin 50 milletvekili hiçbir işe yaramayabilir

İkinci turda: MHP yönetimi… Bugünkü Meclis aritmetiğinde: Erdoğan’ın CB olmasını istemez…

Neden mi?.. Erdoğan Cumhurbaşkanı olursa… Meclisi by-pass ederek dilediğini yapabilir… İYİ Parti’yi yanına çekebilir… İYİ Parti olmazsa HDP (YSP) ile barışabilir… Yani: Erdoğan’ın cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda: MHP’nin 50 milletvekili hiçbir işe yaramayabilir…

HÜDAPAR parti disiplinine girmemek… Gerektiğinde AKP grubunu da eleştirebilmek için: Erdoğan’ın değil… Topal ördek olarak baskılayabilecekleri: Kemal Bey’in seçilmesini ister…

Yeniden Refah Parti: Bu yetkilerle bir kez daha cumhurbaşkanı seçilecek olan Erdoğan’ın: YRP’yi de tıpkı daha önceki İslâmcı partiler gibi “ham” yapacağını bilir…

Memduh Bayraktaroğlu’nun yazısı