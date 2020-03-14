Muhammed Emin Akbaşoğlu AKP, meclis grup başkan vekillerindendi…
Hâlâ öyle mi bilmiyorum…
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Dün bir yerde bir konuşmasına rastladım…
Seçimlerden sonra:
“Bir milyar varillik petrol çıkarılacak, fiyatlar düşecek” diyor ve ekliyordu, “emeklilere seyyanen zam da o zaman yapılacak…”.
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Bir Nasrettin Hoca fıkrası da Akbaşoğlu’nu dinlerken hatırladım…
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Nasrettin Hoca’nın eşeği, açlıktan ölmek üzere…
Çünkü…
Hoca o kadar fakirmiş ki o kış…
Eşeğin karnını doyuracak ne ot varmış ne saman…
Hoca da eşeği her gördüğünde:
“Ölme eşeğim ölme, yaz gelsin sana yeşil çimen biçeceğim” dermiş…
Bir gün akşamüzeri eve döndüğünde ne görsün:
Eşeği nalları dikmiş, avluda öylece yatıyor…
Cansız yerde yatan hayvanın yanına gitmiş ve şöyle demiş:
“Yahu biraz daha sabretseydin olmaz mıydı?.. Şurada yazın gelmesine sadece 4 ay kalmıştı…”.
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Muhammed Bey’in söylediklerinin…
Hoca’nın eşeğine söylediğinden zerrece farkı yok…