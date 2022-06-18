Meksika’da uyuşturucu çetelerinin egzotik hayvan ‘tutkusu’ maymunun çatışmada ölümüne neden oldu

Meksika’da hafta içinde uyuşturucu çetelerinin çatışmasında maskot gibi giydirilen bir maymun öldü, 200 kiloluk bir kaplan sokaklarda dolaştı, esir tutulan bir kaplanı sevme çabası ölümüyle sonuçlandı.

Fotoğraf: Guardian

Ülkedeki uyuşturucu çetelerinin egzotik hayvanlara ‘ilgisi’ olduğu biliniyor. Hafta içinde yaşanan bir dizi olay bu ilgiyi bir kez daha gösterdi.

Michoacan eyaletinde salı günü yaşanan çatışmada 11 çete üyesi öldü. Olay yerinden paylaşılan fotoğraflarda kamuflaj desenli kıyafet giydirilmiş ve üzerinde mini bir kurşungeçirmez yelek olan örümcek maymunun da yerde yattığı görülüyor.

Guardian’ın aktardığına göre Meksikalı yetkiler fotoğrafların gerçek olduğunu doğruladı.

Eyalet savcısının açıklamasında “Olayda ölen bir suçluya ait olduğu değerlendirilen bir maymun olay yerinde öldürüldü. Hayvana uzman bir veteriner tarafında otopsi uygulanacak” ifadesi kullanıldı. Ayrıca çatışmadan sağ kurtulan çete üyelerine hayvan kaçakçılığı suçlaması yapılacağı belirtildi.

Çarşamba günü ise çevre koruma idaresi Nayarit eyaletindeki Tecuala kentinde bir kaplanın sokaklarda dolaştığına dair ihbarlar aldığını bildirdi. Yasa dışı şekilde esir tutulan hayvanın pençelerinin çıkarıldığı belirtildi.

Uyuşturucu çetelerinin egzotik hayvan düşkünlüğünü gösteren bir başka olayda ise bir kişi öldü.

Avokado yetiştirilen ve çetelerin koruma karşılığı haraç topladığı Periban kasabasında yaşanan olayda kafeste tutulan kaplan elini uzatan adamın kolunu kaptı. Ağır yaralanan adam kaldırıldığı hastanede öldü.

Guardian’a konuşan güvenlik analisti David Saucedo, uyuşturucu çetelerinin 80’ler ve 90’ların Kolombiyalı uyuşturucu baronlarını taklit ederek egzotik hayvanları statü ve güç sembolü olarak kullandıklarını söyledi. Saucedo “Meksikalı uyuşturucu kaçakçıları, egzotik hayvan edinme ve özel hayvanat bahçeleri kurma geleneğini Medellin kartelinden kopyaladı” ifadelerini kullandı.