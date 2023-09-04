Meksika’da ‘cinsiyet açıklama partisi’ için kiralanan uçak düştü

Meksika’da cinsiyet açıklama partisi için kiralanan uçak ani manevra sonrası kanadı kırılarak düştü.

Fotoğraf: Twitter

Son dönemde popüler hale gelen cinsiyet açıklama partisi Meksika’da faciayla sonuçlandı.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Sinaloa eyaletinde bir çift tarafından düzenlenen parti üzerinden uçan Piper PA-25 Pawnee tipi küçük uçak, pembe toz bıraktıktan sonra ani manevra sonucu düştü.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde uçağın sol kanadının kırıldığı görülürken, kazayı fark etmeyen parti katılımcıları eğlenmeyi sürdürdü.

Parti katılımcılarının fark etmediği kazada pilot yaşamını yitirdi.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde uçağın sol kanadının kırıldığı görülürken, kazayı fark etmeyen parti katılımcıları eğlenmeyi sürdürdü.

Arizona’da 2017’de düzenlenen bir partide 47 bin dönümlük orman küle dönmüştü. Partide konuklardan ‘erkek’ ve ‘kız’ kelimelerinin yer aldığı bir hedefe ateş etmeleri istendi.

Yine ABD’de 2019’da düzenlenen bir cinsiyet açıklama partisi de ölümle sonuçlanmıştı. Kutlama için hazırlanan cihaz boru bombası işlevi görmüş ve patlama sonucu etrafa şarapnel yağmıştı.

Olayda cinsiyeti açıklanan çocuğun büyükannesi şarapnel parçaları nedeniyle hayatını kaybetmişti.