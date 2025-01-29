Meksika düzensiz göçmenleri şartlı kabul edecek

Meksika, ABD’den sınırdışı edilecek düzensiz göçmenleri şartlı kabul edeceğini ancak ‘güvenli üçüncü ülke’ olmak istemediğini açıkladı.

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Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Ulusal Saray’da düzenlediği basın toplantısında şu açıklamayı yaptı:

“Diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesi olasılığına karşı sürekli iletişim halindeyiz. Meksikalılar olarak, sınırda zor durumda kalan birini kendi haline bırakmayız ve bu zaten bizim için yeni bir durum değil.”

Sheinbaum, ABD’den sınırdışı edilen kendi vatandaşlarını kabul ettiklerini ancak diğer ülke vatandaşlarının Meksika’ya gönderilmesini ve güvenli üçüncü ülke olmayı istemediklerini söyledi.

Diyaloğa açık olduklarını belirten Sheinbaum, “Egemenliğimizi korumak ve Meksikalıların haklarına saygı göstermek için onurlu, sorumlu ve diyalog odaklı bir tutum sergiliyoruz.” dedi.

Meksika basınına göre ABD Başkanı Donald Trump yönetime geldiğinden beri 4 bin 94 Meksikalı düzensiz göçmen sınırdışı edildi.