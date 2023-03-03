Mekanın sahibi geldi: Noterler, Akşener’i tasdik etmedi

Türkiye Noterler Birliği, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “Noter masasında olmayacağız” sözlerine tepki gösterdi: “Noterlerin ve noterlik mesleğinin itibarını zedeleyen, basına yansıyan söz konusu haberlerden kurumsal olarak duyduğumuz rahatsızlığı kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

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Ortak cumhurbaşkanı adayının belirleneceği duyurulan dünkü altılı masa toplantısından bir isim çıkmamış, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına karşı çıktığı bilinen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kurmaylarıyla olağanüstü toplanmıştı.

Bugün de genel idare kuruluna (GİK) başkanlık eden Akşener, toplantının ardından altılı masadan kalktığını ilan etti. “Altılı masa millet iradesini kararlarına yansıtma kabiliyetini kaybetmiştir” diyen İYİ Parti lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı göreve çağırmıştı.

Noterler Birliği’nin gündem bu sözlerle çalkalanırken bir açıklama yayınlayarak özetle şunları kaydetti:

* Söz konusu haberler ile, süreklilik arz eder şekilde noterler hakkında “tasdik mercii” ifadelerine yer verilmek suretiyle, Devletin resmi mührünü teslim ettiği hukukçu kimliğine haiz noterler ve noterlik kurumu hakkında olumsuz algı oluşturabilecek açıklamalar yapıldığı görülmektedir.

* Öte yandan, sadece ‘tasdik mercii’ ne indirgenerek kamuoyuna lanse edilen noterler hakkında yapılan açıklamalar, noterlerin faaliyetlerini yürütürken önüne her gelen işlemi onaylayan değil, kamu düzeni ve mevzuata uygunluk denetimi yapmak suretiyle işlemlere hukuki güvence sağlama görevi ile de örtüşmemektedir.

* Noterlik mesleği ve Türkiye Noterler Birliği, daima siyaset dışı kalan bir kurum olup, bundan sonra da bu doğrultuda faaliyetlerini yürütecektir.