Mehveş Evin: Onlarca öğrenci, nedendir bilinmez, hala tutuklu!

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19 Mart sonrasındaki protesto ve toplantılarda, keyfi gerekçelerle tutuklanan gençlerin büyük bölümü tahliye edilse de yargılamalar ve ev hapsi uygulamaları sürüyor.

Ancak halen onlarca öğrenci, nedendir bilinmez, hâlâ tutuklu!

Avukat Tuba Torun, İstanbul’da 30’a yakın, tüm Türkiye’de 60 kadar öğrencinin tutuklu olduğunu yazdı. (3 Mayıs)

Anne Baba Dayanışma Ağı’nda buluşan ailelerin verilerine göre, tutuklu genç sayısı İstanbul’da 23, Ankara’da 4, İzmir’de 5 ve Edirne’de 3.

Kısacası 19 Mart’tan bu yana kaç genç tutuklandı, kaçı serbest, onu bile tam bilemiyoruz! Neden birileri tutuklu, diğerleri tutuksuz yargılanıyor, onun da cevabı yok.

Nedenini hepimiz biliyoruz aslında:

Maksat gençler üzerinden toplumu ayrıştırmak, korkutmak, susturmak, sindirmek, ezmek…

Mehveş Evin’in yazısı