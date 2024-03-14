Yaklaşık 120 yıllık geçmişleriyle ülke sporunun en köklü temsilcileri arasında yer alan iki kulüp arasındaki şampiyonluk yarışında işler iyice çığırından çıkmış durumda.

İki kulüp de kendilerine koşulsuz destek vereceklerini bildikleri milyonlarca taraftarına güvenerek her türlü kozunu(!) sahaya sürüyor.

Lafa gelince erdemli, onurlu mücadele söylemleri dillerden eksik olmuyor, lakin pratikte baskı, sindirme, korkutma, tehdit, hedef gösterme gibi alçaklıkları devreye sokmaktan zerrece çekinmiyor ve utanmıyorlar…

Sporun bir unsuru olan rekabet bunların elinde tam bir çirkeflik çekişmesine dönmüş durumda.

Adeta, şampiyonluk değil de hakem hataları üzerinden kurguladıkları komplolarla birbirlerini karalama yarışı içindeler…

Mehmet Özyazanlar’ın yazısı