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Yaramazlara biraz batar!

Mehmet Ocaktan: Ülkenin yeni bir maceraya tahammülü yok

İttifak ortakları yeni rejimin sağladığı imkanları yeterli bulmamış olmalılar ki, halen anayasada var olan evrensel hukuk normlarının kısıtlamalarından biraz daha uzaklaşabilmek için “yerli ve milli” bir anayasa hazırlığına başlamış bulunuyorlar.

Her ne kadar Cumhur İttifakı parlamentoda anayasa yapabilecek aritmetik bir güce sahip olmasa da, “yerli-milli” anayasa çalışmaları başlatıyor olmaları bir zihniyetin göstergesi açısından değerlendirmeye muhtaçtır.

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İktidarların hesap verilebilirlikten azade olan bu sistemde Türkiye, ekonomiden dış politikaya, yargıdan eğitime kadar her alanda kan kaybetmeye devam ediyor. Dolayısıyla ülkenin yeni bir maceraya tahammülü yok.

Öyle anlaşılıyor ki umutsuz bir girişim olmakla birlikte AK Parti-MHP-Perinçek koalisyonu “Türk tipi” rejimi taçlandırmak için Türk’e yakışan(!) bir anayasa hazırlamaya kararlılar. 

Mehmet Ocaktan’ın yazısı

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