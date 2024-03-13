Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın geçtiğimiz hafta “Bu seçim benim için bir final. Bu seçim yasaların verdiği yetkiyle katıldığım son seçimim” sözlerini duyduğumda gayri ihtiyari “yok canım, asla böyle bir şey olmaz” cümlesi döküldü ağzımdan… Ne yalan söyleyeyim cumhurbaşkanının adaylıktan vazgeçebileceğini hayal etmek bile imkansız gibi gözüküyor bana…

Bir kere Erdoğan’ın kullandığı bu ifadeler, “bundan sonra artık cumhurbaşkanı adayı olmayacağım” anlamına gelmiyor.

Bu olsa olsa anketlerde AK Parti açısından sıkıntılı gözüken 31 Mart seçimini takviye niteliği taşıyan şefkatli bir çıkış olabilir. Eğer, özellikle İstanbul adayı Murat Kurum’un hali hazırdaki performans zaafı devam ederse, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçime bir hafta kala seçmenin doğrudan kalbine dokunan daha duygusal konuşmalar yapmak zorunda kalabilir…

Kısacası, Erdoğan ‘bitti’ demeden asla bitmez…

Hemen belirtelim, Erdoğan 2028’de aday olabilmek için anayasa değişikliği dahil bütün yolları deneyecektir. Nitekim Bekir Bozdağ “Meclis’in alacağı bir erken seçim kararıyla” Erdoğan’ın yolunun açılabileceğini söyledi bile…

Mehmet Ocaktan’ın yazısı