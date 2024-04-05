Mehmet Metiner: Biz kendimize yenildik, AK Parti CHP'ye yenilmedi

Bu kez çok kısa ve öz yazacağım.

Biz kendimize yenildik.

AK Parti CHP’ye yenilmedi.

Sebeplerine uzun uzadıya girmeyeceğim.

Reis’imiz MYK toplantısında denilmesi gerekeni dedi.

Kibir virüsü bizi evvela özümüzden kopardı.

Sonra içinden çıktığımız milletten kopardı.

Bu birdenbire olmadı.

Son seçim sadece o virüsün bünyemizde nasıl bir tahribata yol açtığını gösterdi.

Biz iktidarın şehvetine yenik düştük.

Kendi nefsimize yenildik.

Nefsimiz büyüdükçe partimiz küçüldü.

Nefislerini aziz bilenle partiyi küçülttüler.

Küskünlükler, dışlamalar, itibar suikastları vs çoğaldı.

Gün yeniden özümüze dönme günüdür.

Gün, yeniden ilk günkü aşkla AK Parti’yi topyekûn inşa etme günüdür.

AK Parti milletin partisidir, devletin değil.

Mehmet Metiner’in yazısı