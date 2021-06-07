Mehmet Faraç: Yap-işlet-devret, sus-kirlet-yok et zihniyeti

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tam da ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde yaptığı yukarıdaki açıklamayı okuyunca, gülsem mi- ağlasam mı-isyan mı etsem karar veremedim!..

Kıyılarda fabrikaların, beton yığınlarının, dev gemilerin bıraktığı atıklar ve belediyelerin kanalizasyonları akıtması nedeniyle Türkiye’nin denizleri hızla kirlenirken, bunun bir sonucu olarak da “müsilaj” adı verilen yeni bir kirlilik salgını Akdeniz’den Karadeniz’e kadar Türkiye’nin denizlerini ve sulardaki canlı yaşamı yok edecek bir büyük felaketi haber veriyor…

Velhasıl; yap-işlet-devret, sus-kirlet-yok et zihniyeti, adım adım öldürüyor güzelim Türkiye’yi!!!

Mehmet Faraç’ın yazısı