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Yaramazlara biraz batar!

Medvedev: Batı’yla diplomatik ilişkiye ihtiyacımız yok

Eski Rusya devlet başkanı Dimitri Medvedev, Moskova’nın Batı’yla diplomatik ilişkilere ihtiyaç duymadığını söyledi.

Fotoğraf: Reuters

Moskova’nın güvenlik konseyinin başkan vekili olarak görev yapan Medvedev, Rus elçilerin yaptırım uygulayan ülkelerle tüm bağlarını kopartması gerektiğini vurguladı ve ekledi: “Artık birbirimize sadece silahların dürbününden bakabiliriz.”


Medvedev Ukrayna’daki askeri operasyonun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar süreceğini de ekledi.

Medvedev son olarak Avrupa Konseyi’nin Rusya’nın temsil hakkını askıya alma kararını ‘adaletsiz‘ olarak yorumlarken, bunun idam cezasını geri getirmek için bir fırsat olabileceğini de ifade etti.

Medvedev, 2020 yılında Putin tarafından görevden alınmıştı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına girmesinin ardındansa ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinden Rusya’ya karşı çeşitli yaptırımlar açıklanmıştı.

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