Meclis’ten geçti: Çalışmayan emeklilere bir defalığına 5 bin lira ikramiye

Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu’nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.
Teklifte çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören madde kabul edildi.
Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunuyor.
önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceğini açıklamıştı. Ancak çalışan emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı belirtilmişti.