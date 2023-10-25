Meclis’ten geçti: Çalışmayan emeklilere bir defalığına 5 bin lira ikramiye

Cumhuriyetin 100’üncü yılı dolayısıyla emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören madde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

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TBMM Genel Kurulu’nda, konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşmeleri devam ediyor.

Teklifte çalışmayan emeklilere 5 bin TL ödenmesini öngören madde kabul edildi.

Emekliler artan enflasyona karşı maaşlarının çok yetersiz olduğunu belirterek zam talebinde bulunuyor.

önceki haftalarda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeneceğini açıklamıştı. Ancak çalışan emeklilerin bu ödemeden yararlanamayacağı belirtilmişti.