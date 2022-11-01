Meclis’te İYİ Parti’li Dervişoğlu’na ‘cinsiyetçilik’ tepkisi

TBMM Genel Kurulu’nda İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun “Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim” sözü cinsiyetçilik tartışmasına neden oldu.

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İYİ Parti Grubu’nun ‘RTÜK’ün tartışmalı kararlarının’ araştırılması için verdiği önergenin gündemine alınması önerisi bugün TBMM Genel Kurulu’nda görüşüldü.

ANKA’nın haberine göre İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un RTÜK üyeliği için aldığı kararları eleştirerek, şunları söyledi:

* 1 Temmuz tarihinde boşalmış RTÜK üyeliği o günün şartları içerisinde İYİ Parti’ye düşüyor. Her kim diyorsa ki 1 Temmuz’da o üyelik Adalet ve Kalkınma Partisi’nindir. Bir iddia delille beslenecekse, sizin belirttiğini koşulların kabul edilmesi de sabahın 9’unda, saat 11’e kadar o geçerli. 1 Temmuz tarihinde Aykut Erdoğdu beyin 28 Haziran tarihinde gerçekleştirdiği istifa TBMM Başkanlığına bildiriliyor. Bildirimi yapan da CHP.

* Ben bir milletvekilimizin istifasını TBMM Başkanlığına götürsem, ne ister benden başkanlık? Şimdi Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs partimizden istifa etmiştir desem, Meclis Başkanlığı benden Sayın Örs’ün istifasını istemeyecek mi? İstemesi lazım.

* Aynı o şekilde CHP’den de istifa dilekçesi istenmiş. Bu dilekçenin ıslak imzalı hali, TBMM Başkanlığına gelmiş. Bu istifa dilekçesi 5 Temmuz 2022 tarihinde saat 15.24’te TBMM’ye bırakılmış. Bu belge 5 Temmuz tarihinde saat 15.24’te TBMM Başkanlığına sunulmuş. İstifa işlemi böylece tekamül etmiş.

* Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim? Siyasi manevralarla, entrikalarla elde ettiğiniz şey sadece bir RTÜK üyeliğidir.

Tutanaktan çıkarılması istendi

AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Dervişoğlu’nun “Anamızı belleyen kadıysa, kadıyı kime şikayet edelim?” sözünü eleştirdi ve tutanaklardan çıkarılmasını istedi.

TBMM Başkanvekili Sadi Bilgiç, bu sözlerin tutanaklardan çıkarılma imkanın olmadığını söyleyerek, Dervişoğlu’nun talebi halinde tutanağa dipnot düşülebileceğini açıkladı.

Dervişoğlu da söz alarak, “Ben cinsiyetçi bir adam değilim. Cinsiyetçi birisi olsam İstanbul Sözleşmesi’ni savunmazdım” dedi.

RTÜK kararlarının araştırılmasına ilişkin önergenin gündeme alınması önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Boş kalan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyeliği kontenjanına 1 Temmuz’daki Meclis aritmetiği baz alınarak AKP kontenjanından Mete Hacıarifoğlu seçilmişti.