Kur korumalı mevduatta prim faize eklenecek

Merkez Bankası (MB), bankalardan döviz dönüşümlü kur korumalı mevduatta (KKM) müşterilere sunulan primin faize eklenmesini istedi. Böylelikle MB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.

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Mevcut durumda bankalar MB karşı taraflı KKM işlemlerinde müşterilerine faiz dışında birkaç puanlık prim de sunuyordu. Bu uygulamada tabela faizi düşük kalırken olası bir kur artışında MB’nin karşılayacağı fark artıyordu.

MB tarafından bankalara gönderilen yazıda, dövizden dönüşümlü KKM’de faiz üst sınırının kaldırıldığı hatırlatılarak, müşterilere sunulan primin faize eklenmesi istendi. Böylelikle MB’nin ödeyeceği potansiyel kur farkı düşmüş olacak.

KKM bir buçuk ayda 180 milyar TL arttı

Ocak sonunda faiz üst sınırının kaldırılmasının ardından KKM‘de bir buçuk ayda toplam 180 milyar liralık artış kaydedilmişti. Böylelikle kur korumalı mevduat toplamı 1,55 trilyon lira ile rekor düzeye yükseldi. Aynı dönemde döviz mevduatlarında 12 milyar doların üzerinde düşüş gerçekleşti.