MB’den bankalara KKM uyarısı

Merkez Bankası, müşterisine döviz dönüşümlü kur korumalı mevduat öneren bankaları döviz talebini arttırdıkları gerekçesiyle uyardı. Merkez Bankası uygulama sürerse bu tür KKM’lerin döviz dönüşlü kabul edilmeyeceğini belirtti.

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MB’nin faiz indirimleri sonrası düşük getirisi nedeniyle mevduat sahiplerinin önemli bir bölümü vadesi geldiğinde ürünü yenilemeyi tercih etmiyor.

Bloomberg HT’nin haberine göre bankalar, düşük faizli TL cinsi KKM’de vade uzatmayı tercih etmeyen müşterileri döviz aldırarak ertesi gün daha yüksek faizli döviz dönüşlü KKM’ye yönlendiriyor.

Bankalar böylelikle yüzde 13’lere inen kredi faizine rağmen yüzde 22’lerde olan kaynak maliyetlerinin daha da yükselmesini engellemek istiyor.

BloombergHT’nin haberine göre Merkez Bankası, yaptığı uyarıyla bu yolu tercih eden bankalara döviz talebi yaratan bu harekete devam edildiği taktirde, bankanın maliyeti düşse de yaptığı işlem TL dönüşümü sayılmayacağı için menkul kıymet tutma yükünü azaltmayacağı mesajını verdi.