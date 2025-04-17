MB: Bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanacak

Merkez Bankası (MB) 20 Mart 2025’te ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verdi.

Fotoğraf: AA

Repo işlemleri, genellikle piyasada geçici likidite sıkışıklığı olduğu zaman, bankacılık sistemi likiditesinin kısıtlı bir süreliğine artırılması için yapılır.

MB’nin Türk Lirası likidite yönetimiyle ilgili duyurusu şöyle:

“20 Mart 2025 tarihinde ara verilen bir hafta vadeli repo ihalelerine tekrar başlanmasına karar verilmiştir. Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda, likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.”