Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası (MB) politika faizini 350 baz puan artırarak yüzde 46’ya yükseltti.

Fotoğraf: Merkez Bankası

MB politika faizini martta 250 baz puan indirmiş, faiz yüzde 42,5 olmuştu.

Bloomberg HT’nin MB’nin nisandaki faiz kararı anketinde medyan beklenti faizin 42,5’te sabit tutulmasıydı.

24 kurumun katıldığı ankette katılımcıların 2025 sonuna dair faiz tahminlerinde en yüksek beklenti yüzde 40, en düşük beklenti yüzde 30.

28 Mayıs 2023’te yapılan cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası 4 bin 150 baz puan artışa giden MB, nisandan aralığa kadar sekiz ay boyunca politika faizini sabit tutmuştu.