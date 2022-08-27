Maymunlar da ‘seks oyuncağı’ kullanıyormuş

Yeni bir araştırma maymunların taşları nasıl mastürbasyon aleti olarak kullandığını ortaya koydu.

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Maymunların, kökleri kazmak, bitkileri kesmek, meyve ve fındık gibi yiyeceklerin kabuklarını kırmak için taşları kullandığı biliniyor. Davranışsal biyoloji alanındaki bilimsel makaleleri yayınlayan Ethology’de yer alan bir çalışma, maymunların taşı ‘seks oyuncağı’ olarak da kullandığını ortaya koydu.

Araştırmacılar, bazı makakların cinsel organlarının çevresine sık sık taş sürttüğünü veya taşa vurduğunu ve bu davranışların cinsel uyarılma belirtileriyle ilişkili olduğunu bildiriyor.

Kanada’daki Lethbridge Üniversitesi’nde doktora öğrencisi olan Camilla Cenni, maymunların ‘alet destekli mastürbasyon’ yapabildiğini söyledi.

Bu ‘vahşi hayvanlarda nesne destekli mastürbasyon’ konusunda ilk araştırma değil ancak hayvanların sadece kendilerine zevk vermek için alet kullandıklarına dair yeni kanıtlar sunuyor.

Çalışma, hayvanların düzenli olarak insanlardan yiyecek aldığı Endonezya’daki bir Bali kasabası olan Ubud’da, maymunların korunduğu bir orman alanında yapıldı. Burada serbestçe dolaşarak yaşayan uzun kuyruklu makak popülasyonu gözlemlendi.

173 makakın taş kullanma davranışları analiz edildi. Genç erkeklerin, yetişkin erkeklere oranla genital bölgelerini taşla daha sık ovduğu görüldü. Aynı şekilde, cinsel uyarılma belirtileri gösterdiklerinde taş kullanımının arttığı görüldü.