Maymun çiçeği tanısı konan kişi önce hastaneden sonra ülkeden kaçtı

Meksika’da, maymun çiçeği tanısı konan bir ABD vatandaşı, hastaneden ve ülkeden kaçtı.

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Meksika Sağlık Bakanlığı, ABD’nin Teksas eyaletinde yaşayan 48 yaşındaki adama sahil kenti Puerto Vallarta bir hastanede test yapıldığını, sonucun çıkması beklenirken hastane izole edildiğini açıkladı.

Açıklamaya göre öksürük, kas ağrısı, yüz ve boyunda lezyon şikayetleriyle hastaneye başvuran adam, test sonucunu beklerken tutulduğu odadan kaçtı. Otele dönüp kız arkadaşıyla buluştu ve 4 Haziran’da uçakla Puerto Vallarta’dan ayrıldı. Yetkililer yakalayamadan ülkeden kaçan adamın testi pozitif çıktı.

27 Mayıs’ta Meksika’ya giden ABD’li turistin çok sayıda plaj partisine katıldığı, bu ülkeye gitmeden önceki iki hafta Almanya’da olduğu belirtildi.

6 Haziran’da, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Meksikalı yetkililere söz konusu kişinin ABD’ye döndüğünü ve orada yapılan test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Son birkaç haftada 29 ülkede 1000’i aşkın kişiye tanı kondu.