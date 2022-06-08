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Yaramazlara biraz batar!

Maymun çiçeği Yunanistan’da da tespit edildi


Yunanistan’da ilk maymun çiçeği vakası tespit edildi.

Fotoğraf: Reuters

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, ülkedeki ilk maymun çiçeği vakası Andreas Singros Hastanesi’nde tespit edildi.


Yakın zamanda Portekiz’e seyahat ettiği belirtilen erkek hastanın durumunun iyi olduğu kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre’deki merkezinde bugün düzenlenen haftalık toplantıda, virüsün endemik olmadığı 29 ülkeden, DSÖ’ye raporlanan binin üzerinde vakanın doğrulandığını ve henüz virüs nedeniyle can kaybı olmadığını söylemişti.

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