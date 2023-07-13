Mars’ta yaşam belirtisi: Organik molekül keşfedildi

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) keşif aracı Perseverance, Mars’ın yüzeyinde gezegende yaşam olasılığına işaret sayılan organik moleküller buldu.

Fotoğraf: NASA

AA’nın Science News’ten aktardığına göre canlı sistemlerde de bulunan karbon ve hidrojenden meydana gelen organik moleküller, Mars’ta daha önce yaşam olabileceğine dair ipucu veriyor.

NASA’nın Perseverance keşif aracının bulduğu organik moleküller Mars’ta yaşamın yapı taşı olarak görülürken, gezegende daha karmaşık bir jeokimyasal döngünün var olabileceği tahmin ediliyor.

Have you ever found an old book and blown the dust off to see what story it might have to tell? That’s pretty much what I’m doing here. I came upon an interesting boulder, hit it with a puff of compressed air, and am taking a closer look. I’ll see if I can get a peek inside, too. pic.twitter.com/gekZCiFWAy — NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) July 11, 2023

Molekülün oluşum sürecine ilişkin farklı hipotezler olmasına karşın, araştırmacılar organik moleküllerin hangi tür olduğunu henüz tespit edemedi.

Karbonun keşfi, Mars’ta yaşam ihtimalini ortaya koysa da biyolojik olmayan süreçlerle de oluşma ihtimali değerlendiriliyor.

Daha önce Mars’taki Gale Kraterinde de organik molekül tespit edilmişti.